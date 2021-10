PSG, Real Madrid - Mercato : gros coup de pression avec Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Pour Jérôme Rothen, le Paris Saint-Germain doit tout faire pour prolonger Kylian Mbappé, qui a une nouvelle fois prouvé ce mardi face au RB Leipzig (3-2) en Ligue des Champions qu'il était le meilleur joueur parisien depuis le début de la saison.

"Si Mbappé s'en va libre, le PSG va régresser, j'en ai la certitude. Il faut aujourd'hui que vous vous rendiez compte d'une chose, c'est la chance d'avoir l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est le joueur qui représente le mieux le PSG aujourd'hui, le joueur qui fait le plus de différences et qui vous fait gagner les grands matchs. Ce projet ne repose encore une fois que sur lui. Il faut lui montrer à Mbappé, et à son entourage, que le projet est autour de Mbappé, pas des autres. Il n'est pas autour de Lionel Messi ou de Neymar", a lâché l'ancien milieu de terrain parisien dans Rothen s'enflamme sur RMC Sport.

