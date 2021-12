PSG, Real Madrid - Mercato : le plus gros contrat de l’histoire signé par Zidane à Paris ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le dossier Zinédine Zidane au PSG n’est pas encore largement traité par les médias espagnols, trop concentrés sur l’avenir de Kylian Mbappé (22 ans). Pourtant, il y aurait matière à le suivre tant l’ancien entraîneur du Real Madrid semble se rapprocher du club de la capitale.

« Zidane était à Paris lundi soir … rien à voir avec le PSG. C’était pour les 80 ans d’Aime Jacquetn a ainsi tweeté Daniel Riolo hier. Néanmoins il parait que la ville lui a plu… pas impossible qu’il réfléchisse à y revenir pour un séjour un peu plus long… » Sur le plateau de l’After, Riolo a confirmé ses dires en fin de soirée et ajouté que Zidane devrait venir au PSG sans Leonardo « qui finira la saison et après il ira ailleurs. »

Lionel Charbonnier, présent au repas organisé par France 98 lundi soir dans un restaurant italien cossu de la capitale, a donné son ressenti sur le sujet. « Je pense que Zizou n’a pas trop envie d’aller au PSG, mais que – ça n’engage que moi – s’il signe au PSG, c’est qu’on lui aura offert le plus gros contrat de l’histoire du football. Je le sens comme ça, avec les pleins pouvoirs, a-t-il expliqué. Le seul truc que je lui ai dit, c’est : ‘Zizou, si ça avait été la Juve ?’ Il m’a répondu: ‘Là, c’est pas pareil’. Mais c’est normal. Il n’a pas le même vécu au PSG qu’à la Juve. »

