PSG, Real Madrid - Mercato : Luis Enrique a pris une nouvelle décision fracassante avec Mbappé

Face au refus de Kylian Mbappé de prolonger son contrat, le Paris Saint-Germain a décidé d'écarter la star française pour la tournée en Asie et de le placer dans le loft en compagnie d'Abdou Diallo, Colin Dagba, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes ou encore Julian Draxler. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PARIS SAINT-GERMAIN Luis Enrique a validé la mise à l'écart de Mbappé Mais alors que le chroniqueur de RMC Sport, Daniel Riolo, croit savoir que le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, aurait imposé à Luis Enrique la décision de mettre à l’écart Kylian Mbappé, le journaliste de PSG Community, Max Miotto, ne donne pas le même son de cloche. D'après lui, le nouveau coach du PSG aurait validé cette décision et l'aurait même appuyé car il ne souhaiterait entraîner que des joueurs impliqués à 100% dans le projet parisien. Si, si, Daniel. Je te rassure, Luis Enrique a accepté la décision de mettre à l’écart Kylian Mbappé.



Il a même appuyé cette décision puisqu’il ne souhaite entraîner que des joueurs impliqués à 100% dans le projet parisien. 😉 https://t.co/gBvT6LjPap — MMiotto (@Maxmiotto_) July 24, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le nouveau coach parisien, Luis Enrique, serait loin d'être étranger à la décision du Paris Saint-Germain de mettre Kylian Mbappé à l'écart du groupe professionnel puisqu'il aurait appuyé cette décision.

