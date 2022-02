PSG, Real Madrid - Mercato : un indice de Mbappé sur son avenir n’est pas passé inaperçu

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

On ne le répétera jamais assez, Kylian Mbappé a réalisé une performance phénoménale mardi soir contre le Real Madrid (1-0). Non content d'avoir marqué l'unique but de la partie dans les arrêts de jeu sur un exploit personnel (dribble entre deux Merengue, face-à-face remporté avec un Courtois pourtant en état de grâce), il a également provoqué le pénalty manqué par Lionel Messi (70e) et été à l'origine ou à la conclusion de la plupart des actions chaudes du PSG. Mais le natif de Bondy n'a pas été exceptionnel uniquement sur le terrain.

Il prend des cours d'espagnol depuis son époque monégasque

En effet, juste après le coup de sifflet final, il a répondu aux questions de la télévision espagnole Movistar et sa réponse a stupéfait les Ibériques, non pour son originalité mais pour la qualité de son castillan et son débit. Comme s'il parfait en français, Mbappé a expliqué : "On a bien travaillé, on a été dans le rythme du match, on a joué tous ensemble et on a fini par gagner. Mais c'est seulement la première manche, il y a encore le retour au Bernabeu". Pas de pause pour chercher ses mots ou pour trouver la bonne tournure. Il a parlé l'espagnol comme s'il prenait des cours depuis longtemps afin de pouvoir communiquer au mieux avec ses futurs coéquipiers...

Evidemment, la presse espagnole n'a pas manqué de souligner la qualité de son castillan et d'en tirer les mêmes conclusions. Un journaliste de Marca rappelle toutefois que Kylian Mbappé suit des cours pour parler la langue de Cervantes depuis qu'il est à Monaco. C'est que son rêve de jouer pour le Real Madrid le suit depuis toujours... Enfin, la presse argentine lui a trouvé un léger accent gaucho, sans doute la conséquence de la grosse colonie albiceleste dans le vestiaire parisien (Pocchettino, Di Maria, Paredes, Messi...).