Real Madrid, PSG - Mercato : une réunion secrète Pérez - Mbappé programmée mercredi ?

Le Bernabeu a beau être gigantesque, il est très probable que Kylian Mbappé et Florentino Pérez finissent par se croiser demain soir, avant ou après le 8e de finale retour de Champions League entre le PSG et le Real Madrid. Mais la presse espagnole est unanime pour dire que le président merengue se contentera d'une accolade et de rien d'autre, histoire de ne pas froisser un peu plus Nasser al-Khelaïfi ou Leonardo, qui l'ont déjà mauvaise à l'idée de voir partir gratuitement leur superstar en juin.

Le précédent Lewandowski

Cependant, El Mundo Deportivo rappelle un précédent qui laisse supposer la tenue d'une réunion secrète. Le 2 avril 2014, à l'occasion d'un quart de finale aller de C1 contre le Borussia Dortmund, Florentino Pérez s'était entretenu avec Robert Lewandowski, alors en fin de contrat avec les Schwartzgelb. A l'époque, Cristiano Ronaldo poussait pour être une fois de plus augmenté et le patron merengue lui cherchait un remplaçant. Lewandowski était d'accord pour venir mais CR7 a fini par obtenir ce qu'il voulait et c'est au Bayern Munich que le Polonais est allé.

Cet épisode montre que Pérez est prêt à tout quand il veut un joueur. Mais pour ce qui concerne Kylian Mbappé, il va très certainement observer le plus grand secret. Car non seulement il craint des représailles des Qataris mais, en outre, il sait depuis 2017 qu'il ne faut pas contrarier le natif de Bondy. Or, celui-ci a demandé à pouvoir terminer la saison tranquillement...

⁉🏟🤝 Florentino y Lewandowski ya se reunieron en 2013 al concluir la eliminatoria de los cuartos de final donde el Real Madrid cayó eliminado a manos del Borussia de Dortmundhttps://t.co/4JhoSPmKhH — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 7, 2022