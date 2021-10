PSG, Real Madrid : Messi donne rendez-vous à Benzema le 29 novembre

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Dans le coin droit, le tenant du titre, Lionel Messi, sacré déjà à six reprises et très confiant quant à ses chances de conserver le Ballon d'Or. Vainqueur de son premier trophée à l'Argentine et au centre d'une arrivée spectaculaire au PSG, l'Argentin est le grandissime favori de l'édition 2021 du plus convoité des trophées individuels. Dans le coin gauche, Karim Benzema, auteur d'une belle saison avec le Real Madrid, qui a décroché la Ligue des Nations avec les Bleus et qui peut compter sur le soutien de la grande machine médiatique merengue pour le mener à la victoire.

L'explication entre les deux champions - et les vingt-huit autres nominés - aura lieu le lundi 29 novembre au Théâtre du Châtelet de Paris. La cérémonie sera retransmise sur la Chaîne L'Equipe. Bien sûr, le Ballon d'Or féminin, les trophées Kopa (du meilleur joueur de moins de 21 ans) et Yachine (meilleur gardien) seront aussi décernés. Mais c'est bien la succession de Messi qui focalise l'attention.

