PSG, Real Madrid : Messi rappelle à Benzema et CR7 qui est le patron en Ligue des champions

Longtemps, Karim Benzema (34 ans) a cru qu’il était devenu maudit en Ligue des champions. Hier, l’attaquant tricolore du Real Madrid ne parvenait à rien devant Manchester City mais il a fini par faire trembler les filets sur penalty dans les prolongations (3-1 ap).

Ce but a permis au Real Madrid de composter son billet pour la finale de la C1 le 28 mai prochain contre Liverpool au Stade de France (21h). En attendant, les Reds sont prévenus : KB9 est en feu et a marqué 10 buts en phase à élimination directe de Ligue des champions cette saison. Seul Cristiano Ronaldo, en 2016-2017, a fait aussi bien sur une même édition.

Si Benzema est devenu le meilleur buteur de la C1 avec quinze buts sur cette édition, Lionel Messi (34 ans) continue de lui faire de l’ombre et reste notamment le meilleur buteur face aux clubs anglais (27) devant Benzema (14) et CR7 (12). De plus, le crack argentin du PSG est celui qui a soulevé le plus de titres d’homme du match en LDC (64) devant son éternel rival portugais (40). Le buteur tricolore est loin derrière (13). Hier, c’est Thibaut Courtois qui a hérité de cette récompense au Bernabeu.

Pour résumer Si Karim Benzema (Real Madrid, 34 ans) a encore brillé en marquant un penalty mercredi contre Manchester City en demi-finale retour de Ligue des champions (3-1 ap), Lionel Messi (PSG, 34 ans) continue de lui donner la leçon.

