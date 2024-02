Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Certes, le moindre commentaire sur sa personne tourne aujourd'hui autour du mercato. Avec une question simple : Kylian Mbappé va-t-il rester au PSG ou rejoindre le Real Madrid cet été, lui qui est libre de s'engager ou bon lui semble.

Record battu

En attendant, le Français, qui s'est une fois encore illustré en 8e de finale de la Coupe de France face à Brest avec un but, et une blessure sur un mauvais coup de Brassier, a également signé un retentissant exploit. Mbappé devient ainsi le premier joueur de D1, et de Ligue 1, à atteindre 30 buts inscrits en une saison lors de six exercices consécutifs.

Enorme.

Kylian Mbappé devient le 1er joueur de l'histoire à avoir atteint la barre des 30 buts lors de 6 saisons consécutives avec un club de @Ligue1UberEats en compétition officielle. #PSGSB29 — Stats Foot (@Statsdufoot) February 7, 2024

