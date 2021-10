PSG, Real Madrid : Paris a falsifié une image polémique de Mbappé

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

On vous aura prévenu, l'histoire qui suit est d'une gaminerie sans nom. Mais puisque la communication des clubs de football est devenue un enjeu majeur, chaque détail compte. AS nous apprend donc ce matin que le PSG a fait photoshoper l'image de Kylian Mbappé ayant servi à féliciter les internationaux parisiens après la victoire de la France sur l'Espagne en finale de la Ligue des Nations (2-1) dimanche soir.

Sur l'image véhiculée sur les réseaux sociaux du PSG, on voit le natif de Bondy grand sourire et bras levés, devant l'arbitre et, en fond, des stadiers. Sauf que la vraie photo a été prise avec un drapeau du Real Madrid juste à côté de son bras droit. Le service com' du club de la capitale a dû juger que passer le cliché en l'état aurait pu susciter moqueries ou polémiques et a donc décidé de détourer la silhouette du joueur pour la coller sur un autre fond. Ce qui en dit long sur le niveau de crispation du PSG au sujet du feuilleton Mbappé-Real Madrid. Et sur la capacité des journalistes espagnols à débusquer la moindre controverse…

🇫🇷📸 La selección francesa y el PSG felicitaron a Mbappé con una foto muy similar



👀 En la de 'Les Bleus' aparecía el escudo blanco detrás



❌ El PSG lo evitó con astucia https://t.co/J6XLO3ZtwH — Diario AS (@diarioas) October 12, 2021