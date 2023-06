PSG, Real Madrid : Pierre Ménès fait coup double, il se paye Karim Benzema et Lionel Messi !

Zapping But! Football Club PSG - Mercato : Paris répète-t-il déjà les mêmes erreurs ?

Ce lundi, dans son Face à Pierrot, Pierre Ménès a envoyé sur Lionel Messi et Karim Benzema...

Sur Messi : « Depuis le début c'était un mariage de raison entre Messi et Paris. Il avait quitté le Barça en larmes, il était arrivé avec un sourire poli. Il part en disant qu'il n'était pas heureux à Paris, qu'il ne pouvait pas allé chercher ses enfants à l'école alors qu'il habitait dans un 450 m2 au Ritz. Je ne vois pas ce qui l'en empêchait. »

« Je suis musulman je vais jouer dans un pays musulman, je trouve ça inutilement démagogique »

Benzema : « Benzema a 35 ans, il a tout gagné et il va prendre un énorme chèque, c'est pas plus compliqué que ça. Après, ses justifications « Je suis musulman je vais jouer dans un pays musulman, je trouve ça inutilement démagogique. On a l'impression qu'il était en prison en Espagne ».