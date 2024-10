Depuis Bruxelles, Javier Tebas a formulé une grave accusation à l'encontre de la FIFA. Le président de la Liga, qui participe à un forum sur le football européen professionnel, a confirmé que l'instance internationale n'avait pas bouclé son budget pour la Coupe du monde des clubs revisitée. Et, pire, qu'elle pourrait piocher dans le budget alloué aux Fédérations pour les aider afin de payer ce qu'elle a promis de verser aux clubs pour leur participation...

"Je veux faire une demande expresse à Infantino et à la FIFA concernant la Coupe du Monde des Clubs. Vous savez que vous n’avez pas vendu les droits audiovisuels à cause du budget que vous avez provisionné. Vous savez que vous n’avez pas les parrainages comme budgétisé. Vous savez que les ligues et le syndicat des joueurs ne veulent pas de cette compétition. Retirez cette Coupe du Monde des Clubs, parce que si vous utilisez les fonds de la FIFA pour financer la promesse que vous avez faite aux clubs, vous l’enlevez à toutes ces fédérations que la FIFA dit vouloir aider. On parle de plus de 1,5 milliard d’euros, c’est certain."