PSG - Real Sociedad : le CUP promet une soirée dont on se souviendra

Quatre jours après un premier communiqué pour fustiger la dégradation des négociations entre la Mairie de Paris et la direction du club au sujet du rachat du Parc des Princes, le CUP s'est fendu d'un deuxième hier soir. Mais celui-ci était plus positif. Il incite les supporters parisiens à suivre le virage Auteuil ce soir, à l'occasion du 8e de finale de la Champions League contre la Real Sociedad, afin de créer une ambiance mémorable.

"Ensemble, nous allons une fois de plus ébranler l'Europe"

"Il est de notre devoir de cultiver cette ferveur et ce grain de folie qui ont forgé notre légende. Nous devons faire en sorte que le Virage Auteuil et toute l'enceinte du Parc des Princes vibrent de manière inégalée afin de propulser notre équipe vers la victoire. Peu importe le score, mercredi soir, nous resterons fidèles à notre équipe et nous serons son deuxième poumon, son second souffle ainsi que son douzième homme. Ensemble, nous allons une fois de plus ébranler l'Europe et faire trembler notre adversaire. Ensemble, plus que jamais, nous sommes invincibles."

Ensemble nous sommes invincibles !



Demain on vous invite a rentrer dès l'ouverture des portes !



Allez Paris !#PSGRSO pic.twitter.com/7h7VVKYVuj — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) February 13, 2024

