PSG - Real Sociedad : le verdict est tombé pour la titularisation de Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Touché à la cheville gauche mercredi dernier lors de la victoire contre Brest (3-1) en Coupe de France, Kylian Mbappé a été préservé le week-end dernier par Luis Enrique et n'a pas pas participé au succès du Paris Saint-Germain face au LOSC (3-1). Mais la star parisienne, qui a repris l'entraînement collectif depuis deux jours, devrait bien être remis du pied pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad, qui se jouera ce mercredi (21h). Et d'après L'Équipe, il devrait même être titulaire. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PARIS SAINT-GERMAIN Les compos probables PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Danilo ou Beraldo, Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte ou Ruiz, Vitinha - Dembélé, Barcola, Mbappé. Real Sociedad : Remiro - Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galan - Zubimendi, Mendez, Merino - Kubo, Sadiq, Barrenetxea. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Absent samedi dernier face au LOSC (2-0) en raison d'une blessure à la cheville gauche, Kylian Mbappé devrait être titulaire pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad.

Fabien Chorlet

Rédacteur