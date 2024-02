PSG - Real Sociedad : Luis Enrique prépare une surprise dans son onze, Dembélé confirme un malaise

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Ça y est, c'est le grand soir ! Alors que la planète célèbre le jour des amoureux, le PSG, lui, repart en conquête d'une Champions League qui se refuse à lui depuis toujours. Le club de la capitale accueille la Real Sociedad en 8es de finale aller. Luis Enrique diffuse depuis des jours des messages de calme et de zénitude car il a bien compris que la tension était maximale à Paris quand vient l'heure de la C1.

Fabian Ruiz plutôt que Manuel Ugarte ?

Mais cela n'empêche pas l'Espagnol de faire durer le suspense sur un poste clef, celui de milieu défensif. Va-t-il aligner Manuel Ugarte ou Fabian Ruiz ? Selon L'Equipe, ce sera ce dernier : "L'Espagnol, qui a retrouvé des sensations techniques depuis son retour de blessure (épaule), a deux atouts non négligeables. Dans un domaine aérien où Paris a affiché durablement de profondes carences (et où la Real Sociedad est performante), son mètre quatre-vingt neuf est tout sauf négligeable. Et il a montré des aptitudes techniques sous pression très supérieures à l'Uruguayen".

Dans Le Parisien, Ousmane Dembélé confirme que son entraîneur aime bien faire des cachotteries concernant sa composition d'équipe et que cela est déstabilisant pour les joueurs : "Ah oui (rires) ! C'est difficile de le cerner sur ce point. Même nous, les joueurs, on peut être surpris car, parfois, il change des choses. Sur les entraînements de veille de match, on n'arrive pas à sentir qui jouera ni à quel poste. Niveau compo, le coach est un très bon dribbleur (rires) !". Trop déstabilisant ? Réponse ce soir...

Ligue des champions : marquer les esprits et des buts, le grand défi du PSG face à la Real Sociedad !

