PSG - Real Sociedad : Enrique assure déjà ses arrières pour la C1 et se justifie pour Hernandez

En huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a battu ce mercredi sur sa pelouse la Real Sociedad (2-0), prenant une sérieuse option sur la qualification pour les quarts de finale. Dominés en première période, les Parisiens ont inversé la tendance en seconde période, faisant la différence par l'intermédiaire de Kylian Mbappé (58e) et Bradley Barcola (70e). En conférence de presse d'après-match, Luis Enrique a livré son analyse du match.

Enrique : "Ce n’est pas grave si on ne gagne pas la Ligue des Champions"

"Il y a eu deux mi-temps très différentes. La Real a été supérieure à nous, elle a eu le ballon, puis les seconds ballons, a effectué un bon pressing. On a perdu beaucoup de ballons. La première période était en faveur de la Real. Le football est capricieux. C’est ce qui est beau. On a changé les choses. On a pressé plus, on est reparti de l’arrière, on a créé des espaces, on a surmonté leur pressing. Le 1-0 est intervenu de manière magnifique, cela nous a donné beaucoup de confiance. On connaissait la Real, un collectif depuis longtemps, avec un très bon entraîneur et une idée de jeu attrayante", a d'abord confié l'entraîneur parisien avant de refuser de dire ce qu'il a dit à ses joueurs à la mi-temps. "Je ne me souviens de rien. Les cuisiniers ne donnent jamais leurs secrets. Cela vient d’eux, des joueurs. C’est un jeu. Ce n’est pas grave si l’on perd. Quand les supporters sont venus dimanche au Campus, ils nous ont dit que ce n’était pas grave si on ne gagnait pas la Ligue des Champions. Je suis d’accord. Il faut être fidèle à soi-même. C’est ce que je pense. Si on perd, le lendemain, la vie reprend ses droits. On n’a pas joué au début et la première période a été un cauchemar."

L'ancien coach du FC Barcelone a, par ailleurs, justifié son choix de titulariser Lucas Beraldo plutôt que Lucas Hernandez, réfutant tout blessure à la cuisse pour le Français. "Il n’y avait pas de problème physique pour Lucas Hernandez. Je suis entraîneur, j’ai mis les onze que je considérais le meilleur. Si je devais recommencer, je ferai les mêmes choses."

Mbappé : "On aurait pu faire un peu mieux"

Au micro de Canal+, Kylian Mbappé s'est également exprimé après la rencontre. "En première mi-temps, on avait des difficultés à sortir du pressing. On aurait pu mettre plus de personnalité car on était en supériorité numérique dans notre camp. On aurait pu faire un peu mieux. Ça fait partie de l'apprentissage de cette équipe, on ne l'a pas payé cher. On est content de cette première étape. Le clean sheet est important. On est à la recherche de ce genre de performances. On a réussi à marquer dans des moments importants, des moments qui font mal. Au retour, ça sera important de bien sortir de la pression. Ils vont vouloir jouer car ils sont en retard. Il faudra mettre de la qualité dans les sorties de balle. On va préparer le match et faire ce qu'il faut au match retour."

