PSG : rebondissement spectaculaire entre le club et le CUP !

Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Coup de théâtre entre le PSG et le CUP ! Après des semaines de fortes tensions, notamment autour de Lionel Messi et Neymar, RMC Sport affirme que le Collectif Ultras Paris est en train de revoir sa position. « Des décisions vont être prises du côté du PSG, qui renforcent l'institution du club, et qui vont dans le sens du principal groupe de supporters, explique la radio sportive. Le calme est revenu, mais les discussions se poursuivent. Tout n'est pas encore réglé pour une reprise de l'activité du CUP et la célébration du titre. Mais cela va dans le bon sens. La réunion d'hier s'est faite en présence du Michel Besnard. Victoriano Melero était à l'étranger. »