PSG : Sergio Ramos envoie une déclaration enflammée à Pilar Rubio

Sergio Ramos est actuellement sans club. Un temps annoncé proche de rejoindre le Beşiktaş, il n'en sera finalement rien. Mais le défenseur espagnol peut compter sur le soutien de sa femme à qui il a envoyé un message poignant.

Ramos remercie sa femme

Sur son compte Instagram, Sergio Ramos a posté une photo de lui avec sa femme Pilar Rubio. Le défenseur espagnol célèbre ses 11 années aux côtés de la belle brune en lui adressant un message plein de tendresse : "11 ans que nous avons commencé ce merveilleux chemin ensemble et toute la vie devant nous pour continuer à profiter. Merci d'avoir choisi de me serrer la main chaque jour, d'avoir formé cette merveilleuse famille ensemble et de faire de chaque moment quelque chose d'unique. Je t'aime. R’n’R ❤️🖤".

