PSG - Reims : Verratti met fin à une série noire, Ramos ouvre ses compteurs

Match sans histoire pour le PSG ce soir face au Stade de Reims. Les joueurs de la capitale n'ont pas forcé leur talent, ce qui a permis aux Champenois d'y croire et ce qui pourrait leur coûter cher dans trois semaines contre le Real Madrid en Champions League. Mais ils ont suffisamment de talent pour faire la différence, même dans un état semi-comateux. Marco Verratti (44e, 67e) et Sergio Ramos (63e) ont marqué, de grandes premières pour eux, de même que Danilo (76e).

En effet, le milieu de terrain italien n'avait plus trouvé le chemin des filets en Ligue 1 depuis... le 6 mai 2017 et une victoire 5-0 sur Bastia. Il a même doublé marque après l'heure de jeu. C'est seulement son septième but depuis son arrivée en France... Sergio Ramos, lui, a vécu deux grandes premières ce soir : une première titularisation au Parc des Princes et un premier but sous le maillot parisien. Il n'a eu qu'à pousser le ballon sur un corner mal renvoyé. Mais il était là et c'était le plus important. Si le défenseur central revient à son meilleur niveau à trois semaines du choc contre le Real Madrid, de même qu'un Lionel Messi auteur d'une bonne entrée à l'heure de jeu, le PSG peut nourrir de grandes ambitions !

Sergio Ramos scores his first goal for PSG! 👑 pic.twitter.com/ft1HG0aNqk — GOAL (@goal) January 23, 2022