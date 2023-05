PSG : remontés comme rarement, les ultras appellent à la manifestation ce mercredi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

2023 ressemble de plus en plus à un annus horribilis pour le PSG, éliminé sans gloire de la Champions League par le Bayern Munich, sorti de la Coupe de France par l'OM et leader à la peine de L1 en affichant un niveau de jeu terrifiant. Et en plus viennent se greffer des affaires en tous genres, comme un coup de gueule de Kylian Mbappé pour une vidéo de communication ou l'escapade de Lionel Messi en Arabie Saoudite alors qu'il y avait entraînement. Trop, c'est trop pour les ultras du PSG qui, après avoir réclamé le départ de la direction via un communiqué, a invité tous les supporters à manifester ce mercredi devant le siège du club.

Manifestation pacifique à 18h

« Appel aux amoureux du Paris Saint-Germain sans exception. Nous appelons tous les sincères amoureux du club à nous rejoindre mercredi 3 mai à 18 heures devant la Factory afin d’avoir enfin des réponses à nos demandes et revendications. Il est temps que les choses bougent et que l’institution Paris Saint-Germain retrouve son âme, son esprit parisien et sa splendeur. L’évènement doit être pacifique, le but est de faire avancer les choses de manière structurée et intelligente. Paris c’est nous, pour toujours et pour longtemps ! »

Pour résumer Après avoir réclamé le départ de la direction, les ultras du PSG appellent à une manifestation devant le siège du club, ce mercredi. L'affaire Messi, malgré la sanction exemplaire qui a été prise, n'a pas calmé leur colère, loin de là.

