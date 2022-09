PSG : remué, Galtier met sèchement un terme à la polémique sur le char à voile

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris avance ses pions pour un brésilien de l'Ajax

Entre la préparation du choc d’hier contre la Juventus Turin (2-1) et la gestion du « char à voile gate », les dernières 24 heures de Christophe Galtier n’ont pas été de tout repos. Dans son édition du jour, L’Équipe y revient en détails en affirmant que le coach du PSG a été remué par cette affaire.

« Galtier ne prend pas la mesure d’entrée de la portée de sa sortie, explique le quotidien sportif. Alerté par le club et plusieurs de ses proches de la montée du sujet, il ne veut pas s’éparpiller. L’idée d’une prise de parole après le match est étudiée et actée. Télés, réseaux sociaux : Galtier scrute les réactions sur sa sortie. Il échange avec ses dirigeants. Et notamment Luis Campos. La consigne est claire : Paris ne doit pas être perçu comme un club au-dessus de ces questions. Cette fois, plus de doute, Galtier sait que le mea culpa est nécessaire. »

L’entraîneur du PSG se sait donc attendu sur le terrain médiatique et décide de devancer les questions en conférence de presse. Le plan et les éléments de langage ont été calés en amont : « Bien évidemment, je vais vous parler de ma blague de mauvais gout, lâche-t-il d’entrée. J’ai vu les proportions que cela a pris. Au PSG, on n’est pas hors-sol, on fait très attention aux problèmes de climat. De là à faire polémique, je ne l'accepte pas. J'ai des joueurs sérieux, nous avons fait 2h45 de bus pour aller à Lille. Encore une fois, je regrette cette blague, mais en France, ce n'est pas possible de faire de l'humour. »