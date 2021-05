PSG : Rennes, course au titre, Neymar... les mots forts de Mauricio Pochettino

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Sur la déception à digérer

« La déception a été grande pour nous de ne pas aller en finale de la Ligue des Champions. Mais on a des grands joueurs, des grands champions, on se prépare pour les trois prochains matches importants. On doit mettre la pression sur Lille ».

Sur le déplacement à Rennes

« La victoire de Lille nous met de la pression de devoir gagner demain à Rennes. Si on gagne nos trois matches, on doit espérer un raté du LOSC. On doit d'abord penser à gagner, c'est fondamental pour rester dans la lutte pour le titre. L'unique problème pour demain, c'est d'être meilleur que notre adversaire. d'un point de vue mental, la Champion's prend de l'énergie car c'est un objectif important pour tous. Individuellement, chacun peut être affecté, mais on sait qu'on doit tourner la page ».

Sur la prolongation de Neymar

« Toute la famille PSG est contente de la prolongation d'un joueur comme Neymar. Le défi, c'est d'utiliser les talents individuels au service du collectif. Bâtir une équipe (…) Je crois que la prolongation de Neymar envoie un message sur l'ambition du club, dans le présent, mais aussi sur le court, moyen et long terme, de vouloir s'améliorer, au-delà des difficultés dues au contexte ».

Sur la blessure de Verratti

« On doit attendre les résultats des examens pour Verratti. On est optimistes et on espère que ça ne sera pas trop grave ».

