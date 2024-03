PSG : Riolo cartonne Luis Enrique, et pas que pour Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

"C’est la mode des blaireaux de taper sur Mbappé c’est ça ? Mais c’est encore de très loin le meilleur de cette équipe" : Daniel Riolo avait pris la défense de Kylian Mbappé après PSG-Rennes (1-1) et il en a remis une couche après Monaco-PSG (0-0) et la sortie de la star à la mi-temps. Le journaliste de RMC a chargé Luis Enrique.

"C'est une personne que je n'aime pas"

"C’est une personne que je n’aime pas, a-t-il expliqué. Humainement, je ne l’aime pas. Je n’aime pas ce qu’il dégage, je ne pense pas que ce soit quelqu’un de bien. Je pense que c’est quelqu’un d’extrêmement prétentieux qui n’a pas de grande valeur humainement. Je n’ai pas souvent dit ça en 18 ans d’After. Je pense que c’est un copieur et un enfant spirituel de Guardiola comme il y en a plein". Et à lui d'ajouter... "Ce que fait Luis Enrique n’a aucun sens et pas uniquement par rapport à Mbappé mais par rapport à l’équipe en général. Ça fait des mois que je dis que je ne comprends rien à ce que fait ce coach. Je ne comprends toujours rien. Je ne comprends pas son jeu des compos. Il y avait un onze en début de saison qui faisait plaisir à tout le monde. Il a décidé de tout péter en faisant comme s’il misait déjà sur l’année prochaine alors que la Ligue des champions va reprendre."

🗣️ La réaction de @DanielRiolo dans l'@AfterRMC, hier soir, après la sortie de Mbappé à la pause du match Monaco-PSG — RMC Sport (@RMCsport) March 2, 2024

