PSG : Daniel Riolo en remet une couche sur Bradley Barcola

Football Club PSG

Au terme de la rencontre opposant le PSG à Newcastle, Kylian Mbappé, l'attaquant parisien, avait pointé le manque de réalisme de sa formation, incapable de tromper les Magpies si ce n'est sur pénalty. Ratant au passage une kyrielle d'occasions, dont certaines gâchées par Bradley Barcola, entré en jeu à une trentaine de minutes de la fin du match.

Daniel Riolo, sur les ondes de RMC, n'a pas été tendre avec l'ancien lyonnais. Pour changer.

"Il est gentil Bambi, mais il fait six mois à Lyon, il s’en va car le club dit 'il y a du blé à se faire dessus' et il va au PSG. À partir du moment où il va au PSG, il prend tout. Il prend le transfert avec tout son entourage qui a chialé toute la journée de mes propos d’hier. Ils se sont tous gavés en commission et en cadeaux. Ça leur va de prendre l’oseille et la gloire quand ça va dans ce sens-là, mais ils ne veulent pas les critiques qui vont avec. À partir du moment où tu rentres dans le club, tu acceptes tout ce qui va avec. Il n'y avait que des vieux à Arsenal ? Odegaard, il joue et est sous pression depuis qu’il a 16 ans. Et ça n’a pas tout le temps été facile pour lui, il a eu des moments assez sombres dans sa jeune carrière. Aujourd’hui, il est capitaine d’Arsenal. Il en a bouffé de la merde, mais aujourd’hui il mange du pain blanc et il est très content."

