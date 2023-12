PSG : Riolo met un coup de pression à une recrue de l'été

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Brillant il y a quelques jours face au FC Nantes, et surtout décisif, Bradley Barcola sera-t-il titulaire, ce soir, face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions ? Possible. Mais en attendant la composition de départ de l'équipe parisienne, et les choix de Luis Enrique, l'ancien lyonnais est bien évidemment attendu au tournant, notamment depuis le dernier match de C1 au Parc des Princes, face à Newcastle, lorsqu'il avait raté plusieurs occasions nettes.

"Il doit grandir"

Sur les ondes de RMC, le consultant Daniel Riolo a donné son point de vue au sujet de Barcola. Et il attend de ce dernier une prestation XXL en C1. Pour faire taire les détracteurs.

"Bambi, je demande à ce qu’il me claque la bouche dans un match de Ligue des champions… Ce n’est pas que je ne veux pas Barcola, mais faut qu’il grandisse. C’est pas parce que j’ai dit contre Newcastle que c’était l’agneau, qui d’abord n’est pas une insulte, c’est quelqu’un qui doit grandir, qui n’est pas fini. Cela ne veut pas dire qu’il va pas devenir bon."

