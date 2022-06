PSG : Riolo relance la piste Zidane, accord avec l’OGC Nice pour Galtier !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Le futur entraîneur du PSG devrait être bientôt connu. Son identité reste néanmoins encore un peu floue, surtout depuis que Daniel Riolo a fait de nouvelles révélations fracassantes hier soir au micro de RMC Sport.

« Aujourd’hui, il y a des gens qui travaillent pour l’arrivée de Zidane, a-t-il affirmé. Des joueurs extrêmement importants du PSG, de ceux qui sont restés alors qu’on ne pensait pas qu’ils allaient rester, sont persuadés que Zidane sera leur entraîneur. Soit on ne leur a pas encore dit, auquel cas ils vont être très déçus. On parle des stars de l’équipe : pour eux, c’est Zidane. Soit l’échec de QSI n’a pas encore été acté et ce sera alors le plan B. »

Ce plan B, connu de tous, se nomme Christophe Galtier. Et si L’Équipe affirme ce matin que rien n’est réglé entre le PSG et l’OGC Nice au sujet de son indemnité de départ, Fabrice Hawkins dit le contraire ! « Sauf retournement de situation Christophe Galtier sera le prochain entraîneur du PSG, a déclaré le journaliste cette nuit sur Twitter. Paris a accepté de payer une indemnité proche de 10 millions d’euros. Lucien Favre est le grand favori pour prendre sa place. »

🚨🚨 Sauf retournement de situation Christophe Galtier sera le prochain entraîneur du PSG.

Paris a accepté de payer une indemnité proche de 10 millions d’euros.

Lucien Favre est le grand favori pour prendre sa place. — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 19, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur