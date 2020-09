PSG : Rothen charge les joueurs pour les cas de Covid-19

Mercredi après-midi, le Paris Saint-Germain a confirmé que trois de ses joueurs étaient positifs au Covid-19. Si le club de la capitale a pris grand soin de ne pas divulguer l’identité de ces éléments, L’Equipe croit savoir qu’il s’agissait de Neymar, Leandro Paredes et Angel Di Maria. Soit des joueurs ayant passé leurs courtes vacances après la finale de la Champions League du côté d’Ibiza, où le virus circule beaucoup.

Forcément, les mauvaises habitudes des Parisiens, qui font la fête dès qu'ils le peuvent, comme après un 8e de finale aller de Champions League perdu à Dortmund, vont être de nouveau pointées du doigt. D'ailleurs, Jérôme Rothen ne s'en est pas privé. Sur l'antenne de RMC, l'ancien international a regretté que les joueurs n'aient pas fait davantage attention…

"Tu as des devoirs, il faut faire encore plus attention"

“Tu peux attraper le virus. Il n’y a pas de soucis, c’est la faute à pas de chance. Ça arrive partout. Tu leur laisses sept jours de vacances, qu’ils aillent au soleil, ça me parait logique mais il faut faire super attention. Tu as des devoirs, il faut faire encore plus attention. Que tu ailles à Ibiza aucun problème, tu peux, mais il faut réduire le nombre de personnes qui viennent sur place. Il y a moins de risque. Je me mets à la place des dirigeants parisiens aujourd’hui, tu récupères tes joueurs au bout de sept jours de repos, tu en as trois qui ne vont pas venir à l’entraînement. Certains auraient pu éviter ce genre de chose. Le protocole doit sauter tous les cas, les matches doivent se jouer.“