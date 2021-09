PSG : Rothen confirme un gros malaise entre Messi, Neymar et Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Après la déception du match nul du PSG à Bruges (1-1) mercredi soir est venue l’heure de l’analyse. Notamment concernant le trio magique Messi-Neymar-Mbappé, pas si magique que ça en Belgique et qui pourrait courir à la catastrophe si on en croit Jérôme Rothen. Sur RMC, l’ancien international a trouvé que le Brésilien et l’Argentin avaient trop tendance à jouer entre eux, au détriment du Français…

« Ce n’est pas anodin. Je mets en alerte les gens. J’attendais beaucoup mieux, tout ne peut pas être parfait. Mais ils se devaient de montrer un autre visage. J’ai été déçu de leur positionnement et de leur investissement, je n’ai quasiment rien vu dans leur complicité. Messi et Neymar ont un peu forcé pour se donner le ballon en oubliant par moments Mbappé. Ce n’est pas anodin ce qui s’est passé, il faut faire attention. Certains vont dire qu’ils ne sont pas prêts. Mais ça ne marchera pas comme ça. »

« S’ils ne changent rien, ils peuvent être en danger »

« S’ils ne changent rien, ils peuvent être en danger. L’essentiel, c’est l’investissement. Comment ces joueurs se fondent dans le collectif ? S’ils ne veulent pas faire d’efforts, on ne peut pas jouer avec ces trois-là, avec trois joueurs qui s’en fichent quasiment de comment récupérer le ballon. Si tu mets huit joueurs focalisés sur le fait de bien défendre pour laisser deux joueurs devant, ça peut passer. C’est jouable mais il faut que les deux joueurs devant fassent de grosses différences. Mais mettre seulement sept joueurs défensifs, c’est se mettre en difficulté. »

