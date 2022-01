PSG : Rothen se paye le sketch Neymar !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Blessé depuis la fin de l'année 2021, Neymar a été autorisé par le PSG à rester au Brésil pendant que ses coéquipiers reprenaient le chemin de l'entraînement. Son retour est programmé au 9 janvier. Un traitement de faveur qui agace Jérôme Rothen. « Monsieur, mister Neymar, c'est un vrai sketch à lui tout seul, le club est un sketch, comment tu peux accepter ça d'un tel joueur qui joue encore 50% des matchs », s'est offusqué l'ancien parisien dans Rothen s'enflamme, son émission sur RMC.

Un peu plus tôt, Vincent Moscato avait lui aussi fustigé le PSG. « Je crois qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus rien lui faire, ils le laissent faire, c'est fini ils n'ont plus aucune pression sur ce joueur. »

🗣💬 "Monsieur, mister Neymar, c'est un vrai sketch à lui tout seul, le club est un sketch, comment tu peux accepter ça d'un tel joueur qui joue encore 50% des matchs."



💥 @RothenJerome est furieux de la gestion du PSG sur le cas Neymar. #RMClive pic.twitter.com/9H4s3I7MW6 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 3, 2022