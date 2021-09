PSG : sa nouvelle vie à Paris, ses engagements... Les confidences de Madame Ramos

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Alors qu'on se demandait encore il y a quelques jours si Pilar Rubio poursuivrait ses activités à la télévision espagnole dans l'émission « El Hormiguero », la réponse est oui. Même s'il a déménagé de Madrid à Paris pour suivre son mari Sergio Ramos, transféré au PSG, la belle journaliste a fait un passage dans l'émission ibérique pour évoquer sa nouvelle vie.

« Tout va bien. On s'est tous bien adaptés », assure Pilar Rubio qui assure ne pas souffrir de ces déplacements réguliers : « Quand j'étais ici, je n'étais pas non plus avec mes enfants 24h/24 car je travaillais et que j'étais souvent à l'extérieur de la maison (…) L'important, c'est qu'ils se soient très bien adaptés à leur école et à tout ».

Pilar Rubio et Sergio Ramos ont (enfin) trouvé leur domicile parisien

Si elle reconnaît avoir encore un peu de peine à parler français (« Je comprends déjà assez mais c'est difficile pour moi de parler, je fais encore un mix »), Pilar Rubio explique que tout tend désormais à se normaliser dans une routine. « L'été a été difficile. Les enfants sont restés à Madrid car nous n'avions pas de maison. Il y a deux jours, on a enfin trouvé. Depuis, je fais des allers-retours, des déménagements ».

Le volet installation des siens terminé, Sergio Ramos va désormais pouvoir se consacrer au football et revenir de ses blessures régulières assez vite. Si Mauricio Pochettino ne veut rien précipiter, on peut espérer voir les premières minutes de l'Espagnol après la trêve internationale d'octobre.