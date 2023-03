PSG : Sarabia tire à balles réelles sur Messi, Mbappé et Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Transféré du Paris Saint-Germain à Wolverhampton cet hiver, Pablo Sarabia est revenu sur la fin de son aventure parisienne dans un entretien accordé au Telegraph, expliquant pourquoi il a décidé de quitter le PSG. "Je n’étais pas content de ne pas jouer. C’est très difficile de jouer avec le niveau des joueurs du PSG donc j’ai pris la décision de venir ici. Dans ma carrière, j’ai traversé beaucoup de moments difficiles, mais maintenant je pense que je veux apprécier le travail. Je sens qu’en ce moment, je suis dans la fleur de l’âge de ma carrière."

"La chose la plus cruciale est de se sentir important dans l'équipe"

Avant cela, l'attaquant espagnol s'est exprimé sur Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, glissant un tacle sur l'état d'esprit des stars parisiennes. "C'était incroyable de jouer avec Messi, Mbappé et Neymar et une très bonne expérience, mais pour moi, la chose la plus cruciale est de se sentir important dans l'équipe. Je préfère être dans une autre équipe pour ressentir cette unité, d'en faire partie et d'être un membre de l'équipe et d'une famille, plutôt qu'un simple groupe d'individus."

Fabien Chorlet

Rédacteur