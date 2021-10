PSG : Pochettino au chevet de Ramos et Neymar avant la réception d'Angers

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Juan Bernat de retour contre Angers ?

« Juan Bernat va bien, il s'entraîne avec le groupe. Il y a des possibilités de le voir demain avec nous. »

Sur la situation de Colin Dagba

« Colin Dagba s'entraîne bien avec le groupe. Il a réalisé de belles performances la saison passée. Nous l'aimons bien dans son profil et sa marge de progression. »

Sur l'absence des Sud-Américains demain contre Angers

« On vit des moments difficiles avec le Covid. On doit s’adapter. C’est frustrant de ne pas avoir nos joueurs pour demain. Mais il ne faut pas qu’on trouve d’excuses ! »

Sur le retour sans cesse repoussé de Sergio Ramos

« Je n’ai aucun doute que Sergio Ramos retrouvera toutes ses capacités. Un joueur de foot veut toujours jouer. Il souffre forcément de cette situation mais son mental est fort et il sent tout le soutien du club qui croit en lui. »

Sur les mots inquiétants de Neymar

« Neymar est un garçon sincère qui dévoile ses sentiments. Il faut prendre en compte le contexte et les attentes placées en lui depuis son plus jeune âge. Mais il est fort mentalement et surtout il aime le football. On doit se donner les moyens d'aider les joueurs. Par contre, ce n'est pas le moment idéal de discuter de déclarations prises hors de leur contexte. Mais c'est important de se soucier du mental. Sa passion, Neymar la démontre chaque jour avec nous. A Rennes, c'est la performance collective qui n'a pas été bonne. »

Sur la blessure de Keylor Navas

« Dès qu'il arrivera, Navas sera examiné, nous sommes en contact avec lui. Il a senti une gêne, on espère que c’est plus par précaution qu'il est sorti qu’autre chose ».