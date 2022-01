PSG : Sergio Ramos a marqué des points, une nouvelle solution envisagée face au Real Madrid ?

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Sergio Ramos était grandement attendu par les supporters du PSG au Parc des Princes face à Brest (2-1). Auteur d’une prestation satisfaisante, l’ancien capitaine du Real Madrid s’est montré entreprenant et a laissé parler sa large expérience. Le gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma, s’est exprimé sur son importance. « Pour nous, c’est important qu’il soit présent. Il peut nous être d’une aide précieuse, notamment grâce à sa très grande expérience. »

« Un élément important »

Le portier italien a également souligné sa présence face au Real Madrid dans un mois en Ligue des champions. Celle-ci pourrait être un atout de marque. « Il peut être un élément important pour le match de Ligue des champions en février contre le Real Madrid. Sergio, je le vois tous les jours, il est toujours sérieux à l’entraînement, c’est un exemple pour tout le monde. Je pense qu’il va très bien et j’espère que ça continuera comme ça. Je le félicite pour ses débuts au Parc des Princes. »

Vers un 3-4-3 face au Real Madrid ?

Point important : Mauricio Pochettino n'aura pas forcément à choisir entre Sergio Ramos et Presnel Kimpembe puisque la défense à trois entrevue face à Brest lui a donné des idées : « C'était une bonne opportunité de tester ce système de jeu. Brest jouait avec deux attaquants, donc cela nous a permis de tester notre système à trois derrière et de voir comment cela peut marcher à différents moments du match. Nous l'avons travaillé sur certains moments. Jouer quelques matchs avec trois défenseurs centraux est une option aussi ; et c'était important pour Sergio de sentir le Parc des Princes, de jouer ici, c'était son premier match. Jouer 25 minutes, c'est toujours bien pour lui afin de retrouver la compétition. » Et puisque le Parisien croit savoir que Ramos bluffe ses coéquipiers à l'entraînement...

Plusieurs joueurs du PSG se disent bluffés par ce que réalise Sergio Ramos à l’entraînement. 🇪🇸 @le_Parisien_PSG — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 17, 2022