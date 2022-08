PSG : Sergio Ramos chipe un record à Dani Alves

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le Paris Saint-Germain a remporté le Trophée des Champions 2022 en dominant ce dimanche le FC Nantes (4-0). D'une talonnade du pied droit à bout portant, Sergio Ramos a inscrit le troisième but parisien.

Un nouveau record pour Sergio Ramos

Grâce à cette réalisation, le défenseur central espagnol (36 ans et 4 mois) est devenu le plus vieux buteur au Trophée des Champions devant Dani Alves (34 ans et 2 mois), comme nous l'apprend PokerStars Sports sur son compte Twitter. Le latéral droit brésilien détenait ce record depuis son but inscrit lors du Trophée des Champions 2017, remporté par le PSG face à l'AS Monaco (2-1).

🇪🇸 Sergio Ramos (36 ans et 4 mois) devient le plus vieux buteur au Trophée des Champions devant 🇧🇷 Dani Alves (34 ans et 2 mois). #PSGFCN



Passation. pic.twitter.com/I7ZKNBQa6P — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) July 31, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur