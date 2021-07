PSG, Real Madrid : Sergio Ramos en a fait une belle avant de signer son contrat

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Ça ne fait pas 24 heures que Sergio Ramos est à Paris que deux boulettes ont déjà jalonné son séjour dans la capitale. On espère pour les supporters du PSG qu'il en commettra moins sur les terrains… La première concerne la révélation qu'il allait porter le numéro 4, alors que celui-ci était détenu par Thilo Kehrer, qui devrait donc aller voir ailleurs ou opter pour un nouveau.

La deuxième, plus amusante, a été dévoilée par le PSG lui-même lors d'un reportage sur l'arrivée du défenseur central de 35 ans à Paris. Dans la voiture qui le conduisait de l'aéroport au siège du club, Ramos a dit au journaliste : "Ah, regarde, c'est le stade, non ?". Eh non, c'était le Stade de France ! L'Espagnol a pourtant déjà joué plusieurs fois dans les deux enceintes et n'est donc pas sans savoir qu'elles ne se ressemblent pas du tout, même depuis l'extérieur. L'émotion, sûrement…

🇫🇷 Llegar y besar el 'Saint'



💬 Sergio Ramos, desde la ventanilla de la furgoneta en la que viaja ve un recinto deportivo: "Ah, mira. Ese es el estadio, ¿no?” y desde los trabajadores del club que le acompañan le corrigen: “No. Ese es el Stade de France”.https://t.co/VigghtL9nM — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 8, 2021