PSG : Sergio Ramos fait une annonce sur son avenir, Riolo en rigole d'avance

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Présent dans le groupe du PSG qui fait le déplacement à Saint-Etienne ce dimanche, Sergio Ramos n'a jamais été aussi prêt de faire ses débuts avec le club de la Capitale. Preuve en est : l'ancien capitaine du Real Madrid est sorti du silence pour un entretien à Prime Video.

« Je peux continuer pendant 4-5 ans »

Evoquant « des moments de solitude » et des « heures entières en salle de sport avec le kiné, le préparateur physique », l'international ibérique a fait part de son envie débordante de briller : « Je pense que je peux continuer à jouer pendant quatre ou cinq années encore. Le plus important est que la tête tienne parce que ce sont encore beaucoup d'années. Mais j'espère ne plus avoir de problèmes physiques ».

Une sortie qui a amusé Daniel Riolo. Sur Twitter, le chroniqueur de l'After Foot a balancé une punchline saignante dont il a le secret : « Ramos a déclaré aujourd'hui vouloir jouer encore 4-5 ans ! Mais ça va alors... pas de panique. Soyons patient. On a le temps... » Comment on dit ironie en Espagnol ?

Ramos a déclaré auj vouloir jouer encore 4/5 ans ! Mais ça va alors … pas de panique. Soyons patient. On a le temps… — Daniel Riolo (@DanielRiolo) November 27, 2021