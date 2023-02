PSG : Sergio Ramos met un terme à sa carrière internationale !

Il n'y aura pas de rebond de Sergio Ramos en sélection d'Espagne suite au remplacement de Luis Enrique par Luis de la Fuente. Ce jeudi en fin d'après-midi, le défenseur du PSG – vainqueur de la Coupe du Monde 2010 et de deux Euros (2008 et 2012) – a confirmé qu'il prenait sa retraite internationale... Ou plutôt qu'on la prenait pour lui.

« Ce matin, j'ai reçu un appel du coach qui m'a indiqué que je ne faisais pas partie de ses plans », a expliqué l'Andalou dans son communiqué au moment du « game-over ».

Sergio Ramos aura donc porté 180 fois le maillot de la Roja pour 23 buts.

Sergio Ramos leaves Spanish national team after speaking to the new coach De la Fuente 🚨🇪🇸 #Spain



“I believe that this journey deserved to end at my own choosing, not due to a question of age”.



“I envy & admire players like Messi, Modric and Pepe, it won’t be the same for me”. pic.twitter.com/msa49JoAuG