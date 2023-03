PSG : Sergio Ramos rattrapé par des insultes... anti Paris !

Sur Twitter, Sergio Ramos s'est excusé auprès des supporters du PSG après l'élimination en Ligue des champions hier soir et il a indiqué qu'il souhaitait tenter à nouveau sa chance en C1 avec le club de la capitale la saison prochaine, lui qui est en fin de contrat.

Mais les supporters parisiens risquent d'apprécier un peu moins d'autres paroles : celles captées par la Movistar, où on voit l'ancien joueur du Real glisser « La puta que te pario a Paris, su puta madre », ce que l'on peut traduire par « la pu** qui a donné naissance à Paris, la put** de sa mère »...

🗣️ Sergio Ramos caught on @MovistarFutbol cameras allegedly saying: “F*ck the wh*re that gave birth to Paris. Motherf****r” pic.twitter.com/m2urBk2Xwb