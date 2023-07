PSG : Sergio Rico a l'espoir de reprendre sa carrière

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Sorti du coma après son terrible accident de cheval le 28 mai dernier, Sergio Rico poursuit sa convalescence à l'hôpital Virgen del Rocio de Séville. La semaine prochaine, celle du 31 juillet, le gardien espagnol sera une nouvelle fois hospitalisé a indiqué le journal Marca ce mardi. L'intervention prévue, qui ne devrait pas entraîner de complications, servira à "boucher un anévrisme" d'après David Pérez, le chef du service de neurologie de l'hôpital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Rico pourrait rejouer

"Ces interventions sont réalisées par radiologie interventionnelle, c’est-à-dire en insérant un cathéter qui va de l’aine au cerveau, et l’anévrisme est bouché avec des matériaux qui ne risquent pas de se rompre à l’avenir, a-t-il expliqué. En principe, il s’agit d’une intervention sans complications, et nous devrions donc être optimistes quant aux résultats. Après ce coma, les patients se remettent généralement de cette situation sans problème, à condition qu’il n’y ait pas de lésions neurologiques, ce qui ne semble pas être le cas ici." Si les indications optimistes du spécialiste se confirmaient, Sergio Rico pourrait alors espérer retrouver toutes ses facultés, et peut-être retrouver prochainement les terrains de football.

