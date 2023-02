PSG : soirée cauchemardesque pour Mbappé à Montpellier !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Depuis la finale de la Coupe du monde, au cours de laquelle il a inscrit trois pénaltys, un dans le temps réglementaire, un en prolongations et un pendant la séance de tirs au but contre l'Argentine (3-3, 2 t.a.b. à 4), on avait oublié que Kylian Mbappé n'est pas vraiment un spécialiste de l'exercice. Eh bien, le match de ce soir à Montpellier a permis de remettre les pendules à l'heure ! Et ça n'a pas été la seule mauvaise nouvelle de la soirée pour le natif de Bondy ! Car Mbappé n'a pas manqué un pénalty, mais deux ! A la 8e minute, l'arbitre a sifflé la sanction suprême pour une faute de Jullien sur Ramos. Mbappé s'est saisi du ballon mais a vu Benjamin Lecomte partir du bon côté. Pas grave, l'arbitre a ordonné qu'il soit retiré car des Montpelliérains étaient entrés dans la surface avant la frappe. Seulement, Mbappé a eu beau changer de côté, le gardien héraultais aussi ! Et il a encore détourné la tentative. Pour couronner le tout, le vice-champion du monde est sorti sur blessure à la 22e minute après un contact avec un adversaire. Une sale soirée... 💬 | Deux penaltys ratés et la sortie sur blessure de Mbappé…



Le début de match cauchemardesque du PSG est à suivre ici ➡️ https://t.co/lKu8aFmBec — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 1, 2023

Pour résumer La première période de Montpellier-PSG n'est pas encore terminée mais Kylian Mbappé est déjà sorti ! L'attaquant s'est blessé, après avoir loupé deux pénaltys ! Un coup dur pour le club de la capitale, dans le dur depuis quelque temps au niveau des résultats en championnat.

Raphaël Nouet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life