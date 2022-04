PSG : son adaptation, sa saison… Sergio Ramos raconte ses galères

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Ramos peut-il encore sauver son expérience à Paris ?

Sergio Ramos n’a pas connu la saison qu’il espérait avec le PSG. Le défenseur espagnol a souvent été blessé et n’a pas disputé beaucoup de rencontre avec le club de la capitale. Alors que la fin de saison approche, il fait le point pour PSGTV.

Sa saison

« Malheureusement, je n’ai joué que quelques heures sur le terrain avec le maillot du Paris Saint-Germain, à mon meilleur niveau. J’ai hâte de revenir sur le terrain et de montrer tout le football qu’il me reste avec le PSG. La plus grande joie qu’une personne puisse avoir c’est lorsqu’elle est au top de sa forme et prête à aider son équipe. »

Ses coéquipiers

« En réalité, j’ai vécu beaucoup de moments merveilleux avec Thilo cette année. C’est un bon ami au sein de l’équipe et c’est le reflet de beaucoup de sacrifices et d’efforts. Avec Keylor, nous avions déjà une relation extraordinaire et unique quand on était au Real Madrid. Il a été beaucoup plus facile de s’adapter à cette nouvelle ville et à cette nouvelle équipe grâce à Keylor. »

Son adaptation

« Au début, ça a été difficile de s’adapter. J’ai passé beaucoup d’années dans un autre club, nous avions tout sous contrôle, la maison, le personnel, notre famille, les quatre enfants, les écoles. Ce n’était pas facile de faire un si grand changement dans une ville aussi spectaculaire que Paris. Nous avons eu du mal à trouver une maison. L’adaptation dans l’équipe a été très bonne parce que je connaissais déjà certains joueurs. Mais, Paris a également de bonnes choses, aussi spéciales et magiques. C’est bien au cours de votre vie de changer, de valoriser ce que vous avez vécu, ce que vous avez apprécié, ce que vous ne connaissez pas. Parce que plus tard, vous pourrez avoir une analyse beaucoup plus large de ce qu’est une expérience. »

Adam Duarte

Rédacteur