PSG : son avenir, les jeunes, Mbappé… Pochettino fait le point avant le RC Strasbourg

Son avenir

"Le pourcentage de me voir rester au PSG la saison prochaine ? Aujourd’hui c’est 100% comme pour Kylian Mbappé. Avec les dirigeants, on pense toujours au présent et à l'avenir, nos discussions sont normales et naturelles. Nous avons une bonne relation et communication."

Sur Strasbourg

"Strasbourg réalise une saison incroyable et je les félicite pour ça, au-delà d'une qualification européenne ou non. A l'aller, on menait 3-2 et ils sont revenus à 3-2, c'était difficile. Ils ont grandi aussi cette saison. C'est une équipe qui sera difficile à jouer, bien préparée avec de très bons joueurs."

Mbappé meilleur buteur de Ligue 1

"Je pense qu'il n'y a aucun problème et que le groupe va tout faire collectivement pour aider Kylian à terminer meilleur buteur du championnat."

Les jeunes

"Il n'y a pas plus de pression médiatique pour les jeunes au PSG qu'à Tottenham. Je crois que c'est une question de philosophie, de projet et aussi de stratégie. Chaque club a un projet par rapport au futur. Quand je suis arrivé à Tottenham, il y avait 35 joueurs pros et c'était un projet sur cinq ans mais aussi, il y avait des jeunes à développer et à qui il fallait donner une chance."

Neymar

"Le talent de Neymar est indiscutable. C'est un joueur qui a signé pour plusieurs années et c'est l'un des meilleurs au monde. C'est vrai qu'il a eu des hauts et des bas cette saison, à l'image de l'équipe. Il a eu des circonstances, en arrivant après la Copa America. Il n'a pas pu avoir la continuité. Les joueurs de son calibre ont besoin de jouer pour être à leur meilleur niveau."

Le futur de Mbappé

"De comment je le sens et je le perçois, mais aussi parce que je ne peux pas désirer autre chose, je pense que Mbappé va rester à 100% la saison prochaine. Mais après, on ne sait jamais dans le football, on peut s'attendre à plein de choses."

