PSG : Donnarumma scelle son avenir et évoque les actualités chaudes du PSG !

Gianluigi Donnarumma connaît une première saison avec le PSG mitigée. Le portier italien a réalisé une bonne première moitié de saison irréprochable avec des prestations de haut niveau. En revanche, il connaît une deuxième partie de saison très délicate avec une grosse boulette en Ligue des Champions, contre le Real Madrid. En concurrence avec Keylor Navas, il s’est exprimé, lors d’un entretien à Sky Sport, sur son avenir au sein du club de la capitale et d’autres sujets chauds.

Son avenir

« Je vais rester au PSG et essayer de gagner la Ligue des champions ! »

Le titre en Ligue 1 et la LDC

« Le titre est une grande satisfaction. C'était une année d'acclimatation pour moi, mais je suis heureux de la façon dont ça s'est passé. Nous sommes désolés d'avoir déçu nos supporters en C1, mais nous allons essayer d'y remédier. »

La concurrence avec Navas

« Je suis ici pour être titulaire. J'ai une excellente relation avec Navas mais, comme il l'a aussi dit, il n'a pas été facile de vivre cette compétition entre nous. Les choses doivent absolument changer. »

Les supporters

« Nous étions très désolés aussi car ils nous ont toujours soutenus et étaient notre douzième homme sur le terrain. On les comprend, on voulait aussi bien faire en Europe : on a souffert dans les vestiaires après l'élimination, mais l'objectif de ce soir était de gagner le championnat et à l'avenir on essaiera de se rattraper en Ligue des champions aussi. »

Leo Messi

« Leo continue d'être le meilleur joueur du monde. C'est un super garçon, pour nous il est très important et on l'a vu dans un match décisif. On a une super équipe et maintenant il ne nous reste plus qu'à essayer de finir le championnat de la meilleure façon possible. »

Pour résumer Gigio Donnarumma vient d’être sacré champion de France avec le PSG. Le portier italien a fait une mise au point après le match nul contre Lens. Le portier italien fait le point sur la saison et tranche pour son avenir la saison prochaine.

Adam Duarte

Rédacteur