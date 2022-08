PSG : son départ de Paris, Messi, Mbappé, le couac Real Madrid... Pochettino sort du silence !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Le PSG a connu de nombreux changements cet été. Le club de la capitale a changé d’entraîneur en passant de Mauricio Pochettino à Christophe Galtier. Après un an et demi sur le banc parisien, l’entraîneur argentin a été démis de ses fonctions après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions. Quelques semaines après son départ de Paris, Pochettino s’est exprimé sur son aventure, dans une interview, accordée au média argentin “Infobae“.

Son départ

« Je suis calme, j’accepte les circonstances que nous avons dû vivre. Tout s’est terminé assez tard, et il est clair que c’est difficile en ce moment parce que tous les projets sont fermés. Je m’adapte aux nouvelles circonstances et j’ai toujours en tête de progresser et surtout d’analyser tout ce qui s’est passé au cours des 18 derniers mois au Paris Saint-Germain et, comme nous le disons toujours, l’expérience doit être utilisée pour progresser. »

Son bilan

« Je pense que cela a été très positif. Sur le plan sportif, nous avons gagné la Coupe, la Supercoupe et le championnat en un an et demi, mais il est clair que le projet du PSG est de gagner la Ligue des champions et ne pas la gagner peut toujours être considéré comme un échec. En tout cas, c’est un échec de cinquante ans, pas seulement de la dernière saison, parce que le PSG, surtout dans les dix, onze dernières années, avec l’arrivée des nouveaux propriétaires, a l’objectif de gagner la Ligue des Champions et je pense qu’il sera atteint parce que les ressources sont là. Mais parfois dans le football, il y a des facteurs qui ne peuvent pas être contrôlés. »

Sur Mbappé

« Le PSG a tout fait pour retenir Kylian et je suis aussi d’accord avec ça, mais je ne pense pas non plus que Kylian soit celui qui a conçu le nouveau projet. Leo Messi est le meilleur au monde. Il n’y a pas de doute. Après, il est clair que Mbappé est candidat pour pouvoir recevoir cette couronne. »

L’arrivée de Messi

« C’était un peu inattendu. Je pensais que c’était difficile pour moi d’aller à Barcelone et je pensais qu’il allait finir sa carrière là-bas, et donc qu’il y aura peu d’entraîneurs qui auront la possibilité de le diriger. C’était donc une belle surprise. »