PSG - Stade Brestois : Mbappé encore décisif, Dembélé et Danilo en évidence... les notes des Parisiens

DONNARUMMA (5)

Dans les buts, l'Italien a débuté s on match en percutant Marquinhos sur une sortie aérienne, le Brésilien lui reprochant de ne pas avoir parlé (26e), puis en se faisant une grosse frayeur sur une frappe de Statriano repoussé pzar son poteau gauche (29e). Il s'est ensuite interposé sur une frappe lointaine de Magnetti (30e). Une deuxième mi-temps plus tranquille, même s'il n'a rien pu faire sur la tête de Mounié.

HAKIMI (4)

De retour de la CAN, le Marocain a eu du mal à entrer dans son match. Une perte de balle dangereuse, d'entrée (2e), un coup franc dans le mur (9e), une frappe largement à côté (21e). Et Mounié l'a dominé dans les airs pour tromper Donnarumma. Un retour poussif, même s'il a offert le 3e but sur un plateau à Ramos.



MARQUINHOS (5)

Le capitaine parisien a lui aussi connu un début de rencontre un peu compliqué, Mounier lui posant des problèmes par ses déviations. Mais il a tout de même fait bonne garde.



DANILO (6)

Le Portugais a signé le but du 3-0 en renard des surfaces, en prolongeant dans les filets un caviar de Dembélé. Un but qui a mis un coup de massue aux Brestois. Le reste du temps, il a été costaud. Sobre et efficace, comme souvent, il a faillir s'offrir un doublé, de la tête (52e).

BERALDO (4)

Aligné à gauche en l'absence d'Hernandez, suspendu, le Brésilien n'a pas vraiment levé les doutes. Le danger est assez souvent venu de son côté, avec les dédoublements de Lala. Un mauvais contrôle (4e), des imprécisions et un apport offensif proche du néant.



RUIZ (5), puis RAMOS

Préféré à Asensio, Ruiz a pris place devant la défense. En retard sur ses premières interventions, il est monté en puissance au fil des minutes, à l'image de l'équipe. Mais pas sûr qu'il ait marqué des points pour autant avant la Real Sociedad... Remplacé par RAMOS, dernier joueur à entrer en jeu, et buteur sur un caviar d'Hakimi,dans le temps additionnel.

Les milieux n'ont pas brillé, Barcola non plus

ZAIRE-EMERY (5)

Le prodige a été assez discret en début de rencontre, jusqu'à ce qu'il serve Mbappé sur l'ouverture du score. Un match sans grand relief.

VITINHA (5)

Vitinha n'a pas été très en vue non plus, mais son pressing a permis de récupérer quelques ballons. Il a donné de la fluidité au jeu, sans rayonner pour autant. Une frappe enroulée de peu à côté (62e). Moyen.



DEMBELE (6)

Sur son aile droite, Dembélé a été le premier à semer la panique dans la défense brestoise. La finition lui a fait défaut sur ses frappes, dont l'une a échoué sur le poteau de Coudert (45e), mais il a été à l'origine de l'ouverture du score avant de se muer en passeur décisif pour Danilo. L'une des satisfactions de la soirée. Remplacé par ASENSIO, auteur d'une frappe de peu au dessus (74e).

MBAPPE (7)

En pointe, la star du PSG et des Bleus a fait la différence en ouvrant le score sur une fulgurance, contre le cours du jeu, son 33E but en Coupe de France avec le PSG Ses accélérations ont fait mal aux Brestois. Un tir sur la barre (43e), un face à face perdu avec Coudert (45e). Moins en vue en deuxième mi-temps, jusqu'à ce raid qui a initié le but de Ramos. Il est en jambes !

BARCOLA (5), puis UGARTE

De retour de suspension, Barcola, meilleur parisien en championnat contre Brest, a été un peu plus discret. On ne l'a vu que par éclairs. Mais ses prises de balle ne trompent pas : il est vraiment bourré de talent. Remplacé par UGARTE.

