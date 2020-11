PSG – Stade Rennais (3-0) : Tuchel a masqué un nouveau coup de pression sur Leonardo

Ce samedi soir, le PSG a confirmé encore un peu plus son emprise incontestable sur la Ligue 1. Même privé d'une quantité affolante des joueurs, le club de la capitale n'a eu aucun mal à écarter un Stade Rennais qui faisait pourtant figure de grand rival ces derniers temps.

Thomas Tuchel, après la rencontre, pouvait donc savourer la victoire après la rencontre. Tout en déversant son amertume face à la presse qui cherche trop les polémiques selon lui. Cela a notamment masqué un autre dossier épineux qui se profile pour le club de la capitale et notamment Leonardo. Angel Di Maria, l'attaquant argentin décisif face à Rennes, arrive en fin de contrat dans quelques mois. Et rien ne semble avancer pour l'instant.

Di Maria attend un signe du club pour prolonger

Au micro de Canal Plus après la rencontre, l'ailier argentin ne s'est donc pas privé de renvoyer la balle vers le club pour lui proposer quelque chose de concret. « J’ai toujours dit que le PSG était un club où il y avait beaucoup d’affection envers moi du président, aux dirigeants et de tout le monde. Je me sens bien et j’essaye toujours de donner mon maximum sur le terrain. Je l’ai déjà dit, je veux finir ma carrière européenne au PSG mais cela ne dépend pas que de moi », a prévenu El Fideo. Déjà englué dans les difficiles dossiers Neymar et Mbappé à venir, Leonardo a donc du pain sur la planche.