PSG - Stade Rennais : Barcola frappe, Luis Enrique se frictionne avec un journaliste !

Le PSG devrait encore rester en tête de la Ligue 1 ce week-end. En attendant les matches de l’OM et de l’AS Monaco, les hommes de Luis Enrique ont aisément dominé une faible équipe du Stade Rennais hier au Parc des Princes (3-1).

« Je suis très satisfait du match. On a été très supérieurs. On a marqué trois buts mais on aurait pu encore en marquer plus. On a eu beaucoup d’occasions. Je suis content. J’ai beaucoup aimé ce match, a analysé le coach du PSG en conférence de presse. Mais, oui, on a perdu le contrôle du match lors des 15 dernières minutes. On a accumulé beaucoup de pertes de balles, donné des opportunités à l’adversaire. C’est le seul point négatif. Mais l’adversaire était vraiment bon. Ce sont trois points de plus. »

Un peu en dedans ces derniers temps, Bradley Barcola a repris sa marche en avant et inscrit le premier but d’une rencontre à sens unique. Agacé par la question d’un journaliste au sujet de l’ancien crack de l’OL, Luis Enrique s’est quelque peu frictionné :

« Parfaits, nous ne le sommes pas mais la négativité est habituelle avec le journalisme autour du PSG. Si vous regardez les stats par rapport à l’an dernier, tout est meilleur. Mais vous posez des questions sur les dix dernières minutes. Barcola ? Parlez-moi d’un seul joueur qui joue tous les matches de manière excellente. Ce serait très ennuyeux. Surtout quand on parle d’un joueur de 21 ou 22 ans. Aujourd’hui c’est Dieu, hier c’était le diable. S’il vous plait, élevons le niveau. »

