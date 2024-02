PSG - Stade Rennais : Daniel Riolo s’insurge pour Mbappé et Luis Enrique !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Un petit événement a eu lieu hier à Paris : Kylian Mbappé a été remplacé ! Peu après l’heure de jeu, Luis Enrique a envoyé Gonçalo Ramos à la place du Bondynois et la suite lui a donné raison puisque le Portugais a égalisé dans le temps additionnel. Fait assez rare pour être souligné, Daniel Riolo est monté au créneau pour défendre la star du PSG contre les critiques émises sur les réseaux sociaux.

« Petit courant anti Mbappé existe... »

« Petit courant anti Mbappé existe sur X, ça représente rien mais ça s’agite un peu. C’est drôle cette bande d’ignorants, explique le polémiste sur RMC Sport. Que Mbappé fasse un match horrible ok. Mais les choix ? En 9 on a le droit de pas y croire ? Lee titulaire en chouchou ? Et les prestations d’Hakimi ? Barcola ? C’est la mode des blaireaux de taper sur Mbappé c’est ça ? Mais c’est encore de très loin le meilleur de cette équipe. »

Que Mbappé fasse un match horrible ok. Mais les choix ? En 9 on a le droit de pas y croire ? Lee titulaire en chouchou ? Et les presta d’Hakimi ? Barcola ? C’est la mode des blaireaux de taper sur Mbappé c’est ça ? Mais c’est encore de très loin le meilleur de cette équipe — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 25, 2024

