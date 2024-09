PSG - Stade Rennais : les compos du choc sont connues !

C’est le choc de cette sixième journée de Ligue 1 ! Leader à égalité de points avec l’OM et l’AS Monaco, le PSG reçoit ce vendredi (21h) le Stade Rennais, seulement huitième au classement. À une heure du coup d’envoi de cette rencontre entre Parisiens et Rennais, découvrez les onze de départ alignés par Luis Enrique et Julien Stéphan.

Les compos officielles

PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Beraldo - Neves, Zaïre-Emery, Ruiz - Dembélé, Barcola, Lee.

Stade Rennais : Mandanda - Ostigard, Wooh, Seidu - Assignon, Matusiwa, Santamaria, Truffert - Blas, Gouiri, Kalimuendo.