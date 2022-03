PSG, Stade Rennais, OM : Mbappé met Terrier et Milik à l'amende

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Auteur de quatre buts en championnat en février dont un doublé lors de la victoire du Paris Saint-Germain face à l'AS Saint-Etienne (3-1), Kylian Mbappé a remporté le trophée UNFP du meilleur joueur du mois de Ligue 1.

Avec 54 % des suffrages, la star du PSG a devancé l’attaquant du Stade Rennais, Martin Terrier (30 %), et le buteur de l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik (16 %). C’est la septième fois de sa carrière que Kylian Mbappé décroche cette distinction et la deuxième fois depuis le début de la saison après août.

Aussi inséparables que Tic et Tac 🐿️

Aussi charismatique que Batman et Catwoman 🦇

Aussi iconique qu'Olive et Tom ⚽



Le duo Mbappé / Trophée du Joueur du Mois, réuni pour la 7ème fois 🏆



Félicitations Kylian ❤️#TropheesUNFP pic.twitter.com/JJqPcBvtIE