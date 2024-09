PSG - Stade Rennais : Paris domine Rennes, les Tops et les Flops du match

Face à un Stade Rennais très timide dans les intentions, le Paris Saint-Germain s'est imposé (3-1). Grâce à une nette domination, surtout dans la première heure, les Parisiens ont fait la différence grâce à un doublé de Bradley Barcola (30e, 68e) et un but de Kang-In Lee (58e) et menaient 3-0 à 20 minutes du terme. Ensuite, les hommes de Luis Enrique se sont relâchés un peu, ce qui a permis à Rennes de réduire le score sur pénalty par l'intermédiaire de l'ancien Parisien Arnaud Kalimuendo (73e s.p.). Un succès qui permet à Paris de consolider sa place de leader en attendant les résultats du week-end de l'OM et de l'AS Monaco. Voici nos Tops et nos Flops de cette rencontre entre Parisiens et Rennais.

Les Tops

Bradley Barcola : Match plein pour l'ancien Lyonnais ! Muet depuis trois matchs, il a retrouvé le chemin des filets en s'offrant un doublé, ouvrant d'abord le score pour le PSG d'une merveille d'enroulée du pied droit puis inscrivant le troisième but parisien en reprenant aux six mètres un centre d'Achraf Hakimi.

Kang-In Lee : Titularisé en faux numéro 9 par Luis Enrique, le Sud-Coréen a marqué des points avec son match. Auteur du deuxième but parisien d'une tête plongeante, l'ancien joueur de Majorque a réussi quasiment tout ce qu'il a tenté.

João Neves : Positionné en sentinelle, le Portugais a encore rayonné par son agressivité, sa générosité et sa distribution balle au pied.

Les Flops

Julien Stéphan : Dès sa conférence de presse, Julien Stéphan s'avouait vaincu pour ce déplacement au Parc des Princes. Cela s'est confirmé avec son onze de départ puisque l'entraîneur rennais a décidé de laisser sur le banc son meilleur joueur depuis le début de la saison, Albert Gronbaek. Difficile de ramener un résultat de Paris avec de telles ambitions...

Warren Zaïre-Emery : Le jeune Français a été le Parisien le plus en-dessous. Pas loin du carton rouge après un tacle non-maîtrisé sur Alidu Seidu, le milieu de terrain parisien a montré des limites techniques lors de cette rencontre.

Nouveau succès pour nos Parisiens ! Place à la préparation du déplacement à Arsenal en Ligue des Champions. 👊#PSGSRFC 3️⃣-1️⃣ | #Ligue1 pic.twitter.com/v4ao9JF5Rp — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 27, 2024